Совет Федерации одобрил норму об отмене обязанности авиаперевозчика бесплатно провозить 10 кг багажа по невозвратным — то есть самым дешевым и популярным — билетам. При этом сенаторы активно ссылались на зарубежный опыт. Например, у той же Lufthansa самый дешевый тариф — безбагажный. Но как раз в этом отношении пример с Запада, на мой взгляд, брать было не нужно. По Европе люди летают в среднем на гораздо меньшие расстояния, и часто вместо самолета можно добраться до нужного места поездом. Таких расстояний, как у нас, в Европе нет. При этом на международных линиях на длинных — например, трансатлантических — перелетах всегда можно брать багаж бесплатно. А наши перелеты на Дальний Восток — они дольше, чем трансатлантические.

Россия — страна, где люди летают на дальние расстояния, и летают в основном с багажом. «Победа» говорит, что у нее 40% летают без багажа, но у «Победы» сетка не очень длинных маршрутов. Да, из Москвы в Санкт-Петербург, возможно, 40% и летают без багажа. Но покажите мне того, кто летает без багажа из Москвы в Магадан. Поэтому отмена бесплатного провоза — это неправильно, и это ударяет по интересам пассажиров.

Аргументация авиакомпаний, что могут снизиться цены на билеты, — непроверяема. По той причине, что не существует ни отчетности, ни статистики о том, по каким тарифам фактически летали пассажиры. Причем данных нет ни у кого: ни у Росавиации, ни у Федеральной антимонопольной службы, ни у журналистов, ни у общественности. Поэтому рассуждать о том, станут билеты дешевле или не станут, можно только глядя в потолок.

Но есть в предложениях Минтранса и позитивные стороны — обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. До сих пор перечень тех предметов, которые пассажир может бесплатно провезти в ручной клади сверх своих 10 кг багажа, носил только описательный характер. Был конкретный список: дамская сумочка, плед, пальто, трость, зонт и так далее. Но, во-первых, никто не может продумать и составить список всех возможных предметов, которые пассажиры захотят везти с собой. Во-вторых, этот список дает возможность его очень по-разному интерпретировать. Помните конфликты, когда пассажирки шли на посадку с сумочками в форме рюкзачка, говоря, что это дамская сумочка, это форма такая модная? А им представитель авиакомпании отвечал, что нет, это рюкзак, а рюкзаки бесплатно в ручной клади провозить нельзя, поэтому за рюкзак платите. А норма в 5 кг — она интерпретируется однозначно. Берете всё, что не запрещено, — причем не только то, что раньше было в списке, но и, например, рюкзачок, а может, кому-то надо рожок для обуви взять в салон. А вес — не более 5 кг — легко проверить путем взвешивания.

То, что список того, что можно везти бесплатно сверх нормы, сильно сократился, это понятно. Но норма гибкая — например, шубу, которую нельзя брать в ручную кладь, можно надеть на себя. Если даже лето и плюс 30, вам никто не запретит лететь в шубе. Больше того, еще в карманы шубы можно что-то положить.

На фоне большой негативной нормы об отмене бесплатного провоза багажа, это предложение носит скорее позитивный характер. Оно не может привести к подорожанию билетов. И есть еще такое обстоятельство: авиакомпании всегда не очень хорошо проверяли ручную кладь. Ведь, чтобы проверить, что несет пассажир с собой, нужно поставить специального сотрудника у выхода на посадку и смотреть, что он там несет, сумочку или рюкзак. В новых условиях нужно будет поставить не просто сотрудника, а сотрудника с весами, который будет взвешивать, пять там килограммов или шесть. А рядом, наверное, еще надо посадить сотрудника, который будет брать плату за перевес. И держать двух людей, которые будут сдерживать всю очередь на посадку. Но, думаю, немногие авиакомпании на это пойдут.

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