Российские артисты, которых не пустили в Молдавию, подверглись грубому и хамскому обращению в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила руководитель концертной группы Ирина Маслова.

Она отметила, что недопустимо, чтобы артисты становились объектами политических игр.

«Мы приехали в Молдавию с добрыми намерениями, выступить перед миротворцами, благодаря которым уже четверть века на молдавской земле нет войны. У нас отобрали паспорта, допрашивали поодиночке, как преступников. С заслуженным человеком, Героем Советского Союза Владимиром Гасояном, который был удостоен высокого звания за спасение людей от террористов, обращались грубо, оскорбительно», — цитирует Маслову ТАСС.

Она подчеркнула, что фамилии артистов были в согласованных с молдавской стороной списках, но им всё равно запретили въезд в страну. Концертная группа прибыла в Молдавию для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию начала миротворческой миссии в Приднестровье. Семь часов артисты провели в кишиневском аэропорту, после чего были высланы в Москву, так и не получив паспорта.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал подобное решение правительства недопустимым и принес артистам свои извинения.