Госдепартамент США получил уведомление России об ответных контрмерах в ответ на американские санкции. Послу США Джону Теффту вручили уведомительные ноты в связи с мерами в отношении диппредставительств и дипломатов Соединенных Штатов.

«Мы получили уведомление российского правительства. Посол Теффт выразил большое разочарование и протест», — сказал представитель госдепа.

В пятницу МИД РФ призвал США до 1 сентября привести количество сотрудников дипломатических представительств в России в соответствии с числом российских дипломатов в США. Таким образом, количество персонала должно сократиться до 455 человек. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору.

Напомним, сенат США в четверг одобрил новый пакет санкций в отношении России, КНДР и Ирана. Теперь законопроект перейдет на рассмотрение к президенту Дональду Трампу, он может его либо подписать документ, либо наложить вето.