Президенты РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё около полутора часов общались друг с другом после официальных переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«После этого еще около полутора часов два президента общались с глазу на глаз, состоялось очень такое насыщенное, конструктивное общение», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Напомним, что Путин посетил Финляндию с официальным визитом по приглашению Ниинистё.