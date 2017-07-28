Улан-Удэнский авиационный завод, специализирующийся на производстве вертолетов Миля, будет выпускать самолеты для малой региональной авиации — Ан-2.

Первые экспериментальные полеты уже состоялись, передает ИА FlashSiberia. К осени планируется запустить первую линию Новосибирск–Белокурихе.

Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран. Многие машины летают более 40 лет, и налет некоторых из них достигает 20 тыс. часов. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 60 лет.