Ожидается, что доклад российских экспертов о принятых мерах безопасности в Каирском международном аэропорту будет направлен в правительство РФ до конца августа. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Не раньше чем через недели три», — цитирует агентство своего собеседника.

27 июля стало известно, что делегация авиаспециалистов из РФ «одобрила меры безопасности от момента захода пассажира в здание аэропорта по посадки в самолет». Как сообщали местные СМИ, доклад был подготовлен в четверг, по окончании проверки.

24 июля российские эксперты по авиационной безопасности и безопасности аэропортов прибыли в Каир, чтобы ознакомиться с принятыми «мерами безопасности по досмотру пассажиров, багажа, грузов, сотрудников аэропорта в этих зонах», а также мерами допуска на взлетную полосу и работой камер слежения во втором терминале аэропорта.