Сбои в энергоснабжении произошли в ряде крупных городов Крыма в пятницу. Об этом сообщил источник в правительстве республики.

По информации агентства «РИА Новости», сбои произошли в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии и Евпатории.

Также сообщается, что отключения произошли после 14 часов по местному времени.

При этом, по данным «Крымэнерго», утром и днем 28 и 29 июля в Крыму и Симферополе — сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20–25 м/с. Ранее региональный главк МЧС выпускал экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.