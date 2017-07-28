В Петербурге образовались пробки из-за подготовки военно-морского парада.

В пятницу с 9.25 до 13.20 в городе были разведены четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий. Кроме того, до полудня было прекращено движение по Сенатской площади, части Английской набережной, Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной.

«По Петербургу сейчас лучше передвигаться на метро или на своем транспорте по ЗСД [Западный скоростной диаметр], проезд по ней из-за репетиции бесплатный», — пишет «Федеральное агентство новостей».

Наиболее загружены Свердловская набережная, Среднеохтинский проспект и Полюостровский проспект. Скорость движения по этим улицам не превышала 5-7 км в час.

Военно-морской парад пройдет в Петербурге 30 июля. В этот день также разведут мосты с 09.25 до 11.50.