Специалисты минприроды Удмуртии провели операцию по спасению толстолобиков. Рыба застряла у плотины Ижевского пруда. Эвакуация началась вечером в четверг, 27 июля, и завершилась лишь под утро.

В итоге спасти удалось 250 рыб, четыре погибли. Всех пойманных рыб выпустили в другой части пруда.

В ведомстве отметили, что без спасательной операции погибла бы вся рыба, поскольку толстолобики не могут долго находиться без водорослей.

Как сообщает ИА «Сусанин», подобная ситуация сложилась из-за обильных осадков. Скорость перетока воды из пруда в реку Иж увеличилась. Толстолобикам помешали выбраться обратно в реку их габариты — некоторые особи весят более 25 кг.