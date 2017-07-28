Водитель автомобиля «Тойота» в поселке Васильево Золенодольского района Республики Татарстан сбил годовалого малыша.

Ребенок находился посреди дорожной части без сопровождения взрослых. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в закрытым переломом плечевой кости и множественными ссадинами, сообщает ИА «Татар-информ».

В данным момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Также им предстоит выяснить, каким образом малолетний ребенок оказался один на оживленной дороге.