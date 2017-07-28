Славянская площадь в Москве станет одним из крупнейших транспортных хабов в центре города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра в пятницу итогов благоустройства площади по программе «Моя улица».

«Сегодня она перевозит уже около 130 тыс. пассажиров, а ближайшее время будет перевозить около 200 тыс.», — цитирует ТАСС столичного мэра.

По словам Собянина, на площади будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта, такси. Кроме того, отсюда пойдет комфортный маршрут до парка «Зарядье» и Кремля.

Мэр напомнил, что изменения ожидают и Тверскую улицу. «Тверская улица в выходные будет закрыта для асфальтирования, и в понедельник она будет открыта вновь для движения автотранспорта», — цитирует Собянина BFM.RU. Он добавил, что памятник Максиму Горькому привезут и установят на площади Тверской заставы.

Для автомобильного движения Тверскую перекроют от Пушкинской до Триумфальной площади, на 1-й Тверской-Ямской улице и на площади Тверская Застава и с 00:00 5 августа до 5:00 7 августа.

Благоустройство Славянской площади было начато в мае. После реконструкции количество наземных переходов увеличится в четыре раза. На площади появятся стоянки такси и станция городского велопроката.