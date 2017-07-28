Американские власти должны будут отозвать сотни сотрудников своих загранучреждений из России в рамках ответных мер Москвы на принятый закон о новых антироссийских санкциях. Российская сторона пока не будет выдворять сотрудников, а предлагает Вашингтону сделать это самостоятельно.

«Речь идет не о десятках, а о сотнях дипломатических и технических сотрудников американских загранпредставительств в России», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник в пятницу, 28 июля.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило о приостановке использования американским диппредставительством всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также США предложили уменьшить число своих дипломатов на российской территории до 455 человек к 1 сентября.

Посольство США в России также прокомментировало ответные меры российских властей. Посол Джон Теффт заявил, что глубоко разочарован решением Москвы.