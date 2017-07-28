Число зарегистрированных преступлений террористического характера на Северном Кавказе за шесть месяцев 2017 года сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу заявил журналистам руководитель регионального главка МВД РФ Сергей Бачурин, сообщает «РИА Новости».

По словам Бачурина, в этом году на Северном Кавказе отмечается оздоровление криминогенной обстановки.

«За шесть месяцев в округе зарегистрировано на 21% меньше преступлений террористического характера, чем в первом полугодии 2016 года», — сообщил представитель МВД.