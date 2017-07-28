Государственный департамент США объявил об эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы, а также порекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщает «Коммерсант».

В госдепе объяснили свое решение тем, что «политическая обстановка и ситуация с безопасностью в Венесуэле является непредсказуемой и может быстро меняться», добавив, что в стране «ежедневно проходят политические акции», которые не подкреплены никакими требованиями. При этом полиции приходится принимать жесткие меры для ликвидации подобных демонстраций, которые стали в Венесуэле «обычным делом».

Также заявление Госдепа стало следствием «сообщений об арестах, задержаниях или грабежах американских граждан, которые оказывались вблизи этих протестов». Уточняется, что в Венесуэле сохраняется дефицит продовольствия и медикаментов.

Как отмечает издание, данное предупреждение вышло накануне выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы, цель которой — «начать обсуждение проблем, которые есть в нашей стране, и, конечно, найти решения». Подчеркивается, что голосование может повлечь за собой новую волну акций протеста в стране.