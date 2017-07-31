Хироаки Тезука: «Бизнес здесь всегда был важен для Toshiba»
Прошедшая недавно выставка ИННОПРОМ 2017 собрала очень представительную делегацию из Японии, но, пожалуй, больше других привлекала внимание гостей экспозиция, представленная на стенде Toshiba. Японская компания с почти полуторавековой историей уже много лет сохраняет свое лидирующее положение на рынке высокотехнологических проектов, охотно делясь своими лучшими разработками с российскими партнерами.
Глава российского представительства корпорации Хироаки Тезука (Hiroaki Tezuka) дал интервью «Известиям», в котором рассказал о том, как деятельность компании отражается на самых разных сторонах жизни россиян, включая взаимодействие граждан с социальной инфраструктурой.
- Тошиба в России все еще ассоциируется с потребительской электроникой. Меняется ли этот стереотип в последние годы?
- Индустриальные проекты не являются чем-то новым, пришедшим на замену ноутбукам и телевизорам. Toshiba на протяжении уже 140 лет развивает различные направления бизнеса как в промышленной, так и в потребительской сфере. Большую часть этого времени компания не производила ни ноутбуки, ни телевизоры. Профессионалы рынка хорошо знакомы с продукцией компании Toshiba, и мы рады, что на протяжении уже долгого времени можем предоставить возможность применять наши решения в рабочей обстановке и на повседневном уровне самой широкой аудитории. Мы по праву гордимся этим, но сейчас стремимся акцентировать внимание на том, что уже не так часто попадается на глаза миллионам россиян. В настоящее время В2В-проекты составляют основу бизнеса Toshiba в России. К примеру, когда кто-то вносит наличные в банкомат, они изымаются и далее поступают в банк, где сортируются специальными машинами Toshiba. Продукция компании присутствует в жизни людей, но остается как бы за кадром. Люди постепенно об этом узнают и меняют свое отношение. Но это не быстрый процесс.
Фото: Олеся Рожкова
- Насколько велико значение российского бизнеса в общемировом бизнесе компании?
- Бизнес здесь всегда был важен для Toshiba. Мы начали развивать его еще в 1973 году, когда построили первый завод в Баку. Около 20 лет назад мы открыли представительство в Москве. В 2011 году мы основали совместное предприятие «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», и оно уже стало одним из ведущих в отрасли. Год от года бизнес в России становится все более значимым, и этому способствует укрепление российско-японских отношений. Мы привозим в Россию перспективные разработки, которые, мы верим, помогут модернизации российских предприятий, инфраструктуры городов, отдельных сфер бизнеса. Оценка значимости каждого рынка с точки зрения количественных показателей здесь мало что даст.
- Именно эти технологии вы демонстрировали на выставке ИННОПРОМ 2017 в Екатеринбурге?
- Да, буквально всё, что мы показали, является актуальным и готовым для внедрения. Технология распознавания лиц, которую российский партнер, компания RecFaces, взяла как основу для своей платформы многофакторной идентификации, позволяет распознать человека буквально за секунду. Вы наверняка читали в новостях о новом банкомате Сбербанка с функцией распознавания лица, который как раз и является проектом, реализуемым RecFaces. Есть еще ряд проектов, находящихся в завершающей фазе испытаний, но результаты я пока не могу разглашать. Рынок биометрии сейчас растет, о нем говорят все больше и больше, и мы рады быть его частью. Если говорить о менее нашумевших, но не менее интересных продуктах, то стоит упомянуть о наших аккумуляторах SCiB, которые могут найти применение в самых разных сферах. Первостепенное значение они будут иметь для сетевых подстанций, сглаживая пики напряжения, но будут интересны и для транспорта. Даже в зданиях эти аккумуляторы могут сослужить хорошую службу, обеспечив движение лифтов во время отключения электроэнергии. Наверняка ни одна важная сделка сорвалась из-за того, что кто-то оказался заперт в лифте и опоздал на важную встречу. В будущем этого можно избежать.
Фото: Олеся Рожкова
- Вы говорите о перспективе. А каковы результаты уже реализованных в России проектов?
- Уже скоро можно будет рассказать об успехах вышеназванных проектов, ведь для этого есть все основания. Я уверенно говорю об этом, т.к. это не прототипы, а уже опробованные решения. К примеру, в Финляндии, на территории одной из солнечных электростанций, построен крупный комплекс, использующий порядка 15000 батарей SCiB. Климатические условия России и Финляндии похожи, а потому есть все шансы для повторения успешного опыта здесь.
Что касается реализованных проектов, то это, прежде всего, сотрудничество с «Почтой России» по оснащению логистических центров оборудованием для автоматизированной сортировки почтовых отправлений. Работы ведутся как в Москве, в центральном логистическом центре во Внуково, так и в Новосибирске. Такое современное оснащение позволило «Почте России» в два раза сократить время доставки посылок из Москвы в крупные города. Потребителям почтовых услуг это может быть не всегда заметно, и они по-прежнему могут столкнуться с фактом задержки посылок, но они не знают, насколько возросло их количество. Для международных отправлений это десятикратное увеличение. Интернет-заказы растут с каждым годом и «Почта России» стремится предоставить качественный сервис, автоматизируя как можно больше рутинных процессов. Мы стремимся предоставить наилучшее для этого решение.
Еще один крупный проект реализован в банковской сфере. Мы сотрудничаем со Сбербанком уже несколько лет – поставляем оборудование для сортировки наличности, изымаемой из банкоматов. Уже более 200 машин сейчас обслуживают офисы Сбербанка, обеспечивая более быструю циркуляцию банкнот. Сейчас обновляем программное обеспечение у всего парка оборудования, готовясь к работе с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей.
- Спасибо! Теперь участие Toshiba в повседневной жизни россиян видится гораздо более отчетливо. Впереди Восточный экономический форум. Планируете ли вы участвовать в нем?
- Спасибо! Рад, что наша деятельность способствует более комфортному взаимодействию граждан с социальной инфраструктурой. Это часть миссии компании, и мне приятно видеть, как приложенные усилия дают свои плоды. Что касается ВЭФ, то да, мы собираемся принимать в нём участие, как и в прошлом году. Очень многое зависит от намерений двух стран, России и Японии, но я верю, что достигнутые в декабре 2016 года договоренности укрепят партнерство. Для нас форум – прежде всего хорошая возможность провести переговоры на уровне первых лиц компаний, что, безусловно, будет способствовать как укреплению бизнеса, так и решению многих вопросов.