Прошедшая недавно выставка ИННОПРОМ 2017 собрала очень представительную делегацию из Японии, но, пожалуй, больше других привлекала внимание гостей экспозиция, представленная на стенде Toshiba. Японская компания с почти полуторавековой историей уже много лет сохраняет свое лидирующее положение на рынке высокотехнологических проектов, охотно делясь своими лучшими разработками с российскими партнерами.

Глава российского представительства корпорации Хироаки Тезука (Hiroaki Tezuka) дал интервью «Известиям», в котором рассказал о том, как деятельность компании отражается на самых разных сторонах жизни россиян, включая взаимодействие граждан с социальной инфраструктурой.

- Тошиба в России все еще ассоциируется с потребительской электроникой. Меняется ли этот стереотип в последние годы?

- Индустриальные проекты не являются чем-то новым, пришедшим на замену ноутбукам и телевизорам. Toshiba на протяжении уже 140 лет развивает различные направления бизнеса как в промышленной, так и в потребительской сфере. Большую часть этого времени компания не производила ни ноутбуки, ни телевизоры. Профессионалы рынка хорошо знакомы с продукцией компании Toshiba, и мы рады, что на протяжении уже долгого времени можем предоставить возможность применять наши решения в рабочей обстановке и на повседневном уровне самой широкой аудитории. Мы по праву гордимся этим, но сейчас стремимся акцентировать внимание на том, что уже не так часто попадается на глаза миллионам россиян. В настоящее время В2В-проекты составляют основу бизнеса Toshiba в России. К примеру, когда кто-то вносит наличные в банкомат, они изымаются и далее поступают в банк, где сортируются специальными машинами Toshiba. Продукция компании присутствует в жизни людей, но остается как бы за кадром. Люди постепенно об этом узнают и меняют свое отношение. Но это не быстрый процесс.

Фото: Олеся Рожкова

- Насколько велико значение российского бизнеса в общемировом бизнесе компании?

- Бизнес здесь всегда был важен для Toshiba. Мы начали развивать его еще в 1973 году, когда построили первый завод в Баку. Около 20 лет назад мы открыли представительство в Москве. В 2011 году мы основали совместное предприятие «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», и оно уже стало одним из ведущих в отрасли. Год от года бизнес в России становится все более значимым, и этому способствует укрепление российско-японских отношений. Мы привозим в Россию перспективные разработки, которые, мы верим, помогут модернизации российских предприятий, инфраструктуры городов, отдельных сфер бизнеса. Оценка значимости каждого рынка с точки зрения количественных показателей здесь мало что даст.

- Именно эти технологии вы демонстрировали на выставке ИННОПРОМ 2017 в Екатеринбурге?

- Да, буквально всё, что мы показали, является актуальным и готовым для внедрения. Технология распознавания лиц, которую российский партнер, компания RecFaces, взяла как основу для своей платформы многофакторной идентификации, позволяет распознать человека буквально за секунду. Вы наверняка читали в новостях о новом банкомате Сбербанка с функцией распознавания лица, который как раз и является проектом, реализуемым RecFaces. Есть еще ряд проектов, находящихся в завершающей фазе испытаний, но результаты я пока не могу разглашать. Рынок биометрии сейчас растет, о нем говорят все больше и больше, и мы рады быть его частью. Если говорить о менее нашумевших, но не менее интересных продуктах, то стоит упомянуть о наших аккумуляторах SCiB, которые могут найти применение в самых разных сферах. Первостепенное значение они будут иметь для сетевых подстанций, сглаживая пики напряжения, но будут интересны и для транспорта. Даже в зданиях эти аккумуляторы могут сослужить хорошую службу, обеспечив движение лифтов во время отключения электроэнергии. Наверняка ни одна важная сделка сорвалась из-за того, что кто-то оказался заперт в лифте и опоздал на важную встречу. В будущем этого можно избежать.

Фото: Олеся Рожкова

- Вы говорите о перспективе. А каковы результаты уже реализованных в России проектов?

- Уже скоро можно будет рассказать об успехах вышеназванных проектов, ведь для этого есть все основания. Я уверенно говорю об этом, т.к. это не прототипы, а уже опробованные решения. К примеру, в Финляндии, на территории одной из солнечных электростанций, построен крупный комплекс, использующий порядка 15000 батарей SCiB. Климатические условия России и Финляндии похожи, а потому есть все шансы для повторения успешного опыта здесь.

Что касается реализованных проектов, то это, прежде всего, сотрудничество с «Почтой России» по оснащению логистических центров оборудованием для автоматизированной сортировки почтовых отправлений. Работы ведутся как в Москве, в центральном логистическом центре во Внуково, так и в Новосибирске. Такое современное оснащение позволило «Почте России» в два раза сократить время доставки посылок из Москвы в крупные города. Потребителям почтовых услуг это может быть не всегда заметно, и они по-прежнему могут столкнуться с фактом задержки посылок, но они не знают, насколько возросло их количество. Для международных отправлений это десятикратное увеличение. Интернет-заказы растут с каждым годом и «Почта России» стремится предоставить качественный сервис, автоматизируя как можно больше рутинных процессов. Мы стремимся предоставить наилучшее для этого решение.

Еще один крупный проект реализован в банковской сфере. Мы сотрудничаем со Сбербанком уже несколько лет – поставляем оборудование для сортировки наличности, изымаемой из банкоматов. Уже более 200 машин сейчас обслуживают офисы Сбербанка, обеспечивая более быструю циркуляцию банкнот. Сейчас обновляем программное обеспечение у всего парка оборудования, готовясь к работе с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей.

- Спасибо! Теперь участие Toshiba в повседневной жизни россиян видится гораздо более отчетливо. Впереди Восточный экономический форум. Планируете ли вы участвовать в нем?

- Спасибо! Рад, что наша деятельность способствует более комфортному взаимодействию граждан с социальной инфраструктурой. Это часть миссии компании, и мне приятно видеть, как приложенные усилия дают свои плоды. Что касается ВЭФ, то да, мы собираемся принимать в нём участие, как и в прошлом году. Очень многое зависит от намерений двух стран, России и Японии, но я верю, что достигнутые в декабре 2016 года договоренности укрепят партнерство. Для нас форум – прежде всего хорошая возможность провести переговоры на уровне первых лиц компаний, что, безусловно, будет способствовать как укреплению бизнеса, так и решению многих вопросов.