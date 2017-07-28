Датские ученые выяснили, что регулярное употребление небольшого количества вина или пива снижает вероятность развития диабета и связанных с ним заболеваний.

Итоги исследования были опубликованы в журнале Diabetes.

«В прошлом наши коллеги замечали, что умеренное употребление некрепкого алкоголя заметно снижает вероятность развития диабета и у мужчин, и у женщин. С другой стороны, алкоголизм, наоборот, повышает вероятность его развития до максимума», — цитирует журнал Янне Толструп из Университета Южной Дании в Копенгагене.

В ходе исследований ученые обнаружили, что наименьшее количество страдающих от диабета наблюдалось в той группе испытуемых, в которой пили часто, но небольшими порциями.

По итогам экспериментов эксперты установили, что самым полезным алкогольным напитком является вино, так как в нем содержатся полифенолы, благотворно влияющие на уровень сахара в крови. На втором месте по полезным свойствам — пиво, которое способно снижать вероятность развития диабета у мужчин, но никак не сказывается на уровне сахара у женщин.

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 млн больных сахарным диабетом. Ранее ученые по всему миру выяснили, что развитию диабета могут способствовать неблагоприятные экологические условия, микрофлора кишечника и даже устройство генов человека.