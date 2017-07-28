Программа сноса ветхих «хрущевок» в Санкт-Петербурге полчти за 10 лет реализована в Санкт-Петербурге лишь на 1%.

Об этом сообщил зампред городского комитета по строительству Евгений Барановский.

Он напомнил, что в 2008 году в Петербурге были определены 23 территории, которые вошли в программу реновации. Всего на них должны были возвести 8,4 млн квадратных метров и передать городу 1,1 млн квадратных метров, передает «Финмаркет».

По словам Барановского, на данный момент Петербургу передано всего 7, 37 тыс. квадратных метров жилья.

«Это 0,73% от общей программы реновации», — отметил чиновник.

Он добавил, что с начала реализации программы в 2008 году в городе введено 11 домов, то есть 1,5 % от планируемого объема программы.

«Мы ставим цель до окончания программы принять поправки в закон, используя опыт Москвы по опросам жителей», — отметил Барановский.