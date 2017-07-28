Необходимо внедрение нанотехнологий при проведении капремонта по всей России.

Об этом заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Свое мнение парламентарий составила на примере пилотного проекта Фонда по капитальному ремонту жилого дома 1979 года постройки с применением современных материалов в Калужской области.

«В регионах есть широчайший простор для применения инноваций при капитальном ремонте. Как мы увидели, проект Фонда инфраструктурных и образовательных программ по капремонту с применением нанотехнологий в Калужской области обеспечил жителям комфорт, дешевизну в эксплуатации, позволил удлинить период от ремонта до ремонта. Считаю необходимым внедрить этот опыт по всей стране», — цитирует ее «РИА Новости».