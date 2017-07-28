Заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна задержали по подозрению в получении взятки в размере 2 млн гривен, что приблизительно составляет $77,2 тыс. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«По информации собеседника, заместителя Арсена Авакова поймали на взятке в 2 млн гривен», — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не приводятся. Официального подтверждения информации нет.