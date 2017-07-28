Благоустроенная набережная с пляжем с золотым песком и лаунж-зонами появится вдоль канала имени Москвы на севере столицы. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Обновить планируют зону отдыха «Левобережный». Помимо пляжной зоны, где официально будет разрешено купание, оборудуют пешеходные и велодорожки для любителей активностей.

Всего зона отдыха располагается на 23,2 га между каналом имени Москвы и Левобережной улицей. Пляж находится в южной части парка, а северную и восточную занимает лес. Пляж является популярным местом отдыха горожан — в теплые дни он может принять до 5 тыс. человек в сутки. Однако в настоящее время инфраструктура территории не развита — не хватает навесов и оборудованных мест для спуска в воду, также неоднородно покрытие пляжа: где-то растет трава, где-то лежит песчаная насыпь, сообщает телеканал «360».

После завершения работ по благоустройству там появятся золотой песок, шезлонги для загара, деревянные настилы с навесами для тихого отдыха, 200-метровая пергола с навесами, а также павильоны для переодевания и четыре раздевалки с душами. Кроме того, будут оборудованы комфортные спуски в воду и специальные пандусы для спуска и подъема для людей с ограниченными возможностями. Рядом с пляжем обустроят площадки для игры в футбол и волейбол, золы воркаута, детские игровые площадки и даже скейт-парк. Также будут работать информбюро, медпункт, кафе, сообщает сетевое издание m24.ru.