Курский областной краеведческий музей организовал экскурсии в Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Он расположен недалеко от Суджи, в селе Горналь.

Как напоминает KurskCity.ru, в монаcтыре хранится чудотворная икона Божией Матери «Пряжевская». Каждый год в июне с ней проходит крестный ход. Еще два года назад он был единственным в России, которые совершается через границу — святыню несли в село Мирополье Сумской области. Однако из-за событий на Украине крестный ход ограничили только территорией России.

Краеведы утверждают, что Горнальский монастырь посещал Федор Достоевский. Якобы впечатления от бесед с монахами легли в основу его романа «Братья Карамазовы».