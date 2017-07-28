Правительство России одобрило законопроекты, направленные на развитие благоприятного налогового режима в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Законопроекты направлены на создание дополнительных условий для социально-экономического развития Калининградской области, привлечение инвестиций в экономику региона, упрощение предпринимательской деятельности, повышение качества жизни населения», — сказано в сообщении.

Таким образом, функционировани ОЭЗ на данной территории будет продлено до 31 декабря 2095 года. При этом в состав особой экономической зоны планируется включить территории и акватории морских портов области.

Согласно одному из документов, срок господдержки юрлиц, осуществляющих деятельность на территории региона, будет продлен до 1 января 2031 года. Предложение относится также к резидентам ОЭЗ — предлагается финансировать создание и содержание рабочих мест, замещение импорта и локализацию сборочного производства.

Второй законопроект предполагает изменение налогового законодательства — в течение следующих шести лет ставка налога на прибыль для резидентов будет устанавливаться в размере 10%.

Также один из документов предусматривает снижение тарифов по страховым взносам для организаций со статусом резидента ОЭЗ в Калининградской области. Однако данная мера относится только к организациям, которые создают новые рабочие места.

Общий тариф страховых взносов составит 7,6% вместо 30%. Пониженные тарифы применяются плательщиками, включенными в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.