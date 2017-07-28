Семь выходцев из республик Центральной Азии задержаны сотрудниками российских спецслужб по подозрению в подготовке нового теракта в Санкт-Петербурге. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), они планировали атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.

«28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в г. Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что на данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. Личности задержанных в интересах следствия разглашать не стали.

Ранее на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, прошедшем 27 июля, сообщили, что с начала года в стране предотвратили 12 террористических актов.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Пострадали 103 человека, погибли 15 человек и предполагаемый исполнитель теракта. В ФСБ сообщили, что для подготовки атаки террористы использовали популярный мессенджер Telegram.