Российская многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) пятого поколения «Хаски» будет заложена в 2023–2024 годах. Об этом сообщил заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук в пятницу.

«Ориентировочно закладка (АПЛ «Хаски») предполагается в 2023–2024 годах», — заявил Бурсук, во время своего визита на завод «Севмаш», где вице-адмирал присутствовал на торжественной закладке АПЛ четвертого поколения «Ясень-М» под названием «Ульяновск».

В настоящий момент на вооружении ВМФ России находятся многоцелевые АПЛ «Ясень».