Супермаркеты «Азбука вкуса» и «Пятерочка» откроются в помещениях сети «Седьмой континент» в Москве, а на месте гипермаркетов «Наш» появятся торговые точки сети «Лента». Это связано с решением владельца сетей «Седьмой континент» и «Наш» Александра Занадворова выйти из розничного бизнеса.

Бизнесмен продаст право аренды всех магазинов X5 Retail Group, «Азбуке вкуса» и «Ленте». Холдингу «Сладкая жизнь» достанется бренд «Седьмой континент». В собственности структур Занадворова остаются сами помещения супермаркетов и гипермаркетов, пишет РБК.

Сеть «Седьмой континент» насчитывает 120 магазинов в столице. Передать X5 Retail Group под принадлежащий ей бренд «Пятерочка» планируется 50 из них.

«Азбука вкуса» получит 18 гастрономов в «знаковых местах центра Москвы». Сеть получит право на аренду торговых помещений в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Восточном АО Москвы. Таким образом, количество супермаркетов «Азбука вкуса» в столице и Подмосковье вырастет до 91, а число минимаркетов «АВ Daily» — до 25, пишет сетевое издание m24.ru.

Сеть «Лента» арендует все 14 гипермаркетов «Наш».

Бренд «Седьмой континент» вместе с правами аренды еще 37 супермаркетов и розничные остатки товара получит холдинг «Сладкая жизнь», франчайзи и дистрибутор Spar, Spar Express и Eurospar. Магазинам «Атак», «Дикси», «Магнит» и другим сдадут 15 точек «Седьмого континента».