Прокуратура Курчатовского района Челябинска проведет проверку по факту жалоб местных жителей на слив строителями остатков бетона в местный березовый лес в микрорайоне «Парковый».

Житель города несколько дней назад увидел, как грузовой автомобиль с вращающейся емкостью для перевозки бетона слил в рощу остатки строительной смеси. Инцидент он снял на камеру мобильного телефона, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Сейчас в ходе следственных мероприятий прокуратура Курчатовского района намеревается выяснить все обстоятельства произошедшего, то, какой ущерб был нанесен экологии, а также установить строительную организацию, которой принадлежит техника.