ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Совет директоров Центробанка отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. Вместе с тем краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

В середине июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не рассматривает возможность увеличения ключевой ставки, несмотря на рост инфляции в прошедшем месяце.

В 2017 году Центробанк снижал ключевую ставку трижды.