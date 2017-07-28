В Якутске завершено расследование дела об убийстве матерью новорожденного ребенка. Материалы дела направлены в суд.

Тот, в свою очередь, должен решить вопрос о принудительном лечении 19-летней девушки. Как сообщает ИА SakhaNews, ранее психолого-психиатрическая экспертиза установила у нее признаки умственной отсталости.

Напомним, 12 мая этого года жительница микрорайона Марха в Якутске, почувствовав приближение родов, вместо того чтобы вызвать «скорую», отправилась в деревянный туалет частного дома. Там она родила девочку и выбросила ее в выгребную яму. Ребенок погиб.