МИД РФ с 1 августа приостановит доступ посольства США к даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данная мера стала ответом на принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях. В российском МИДе посчитали, что данные ограничения направлены на создание Вашингтоном недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике, пишет сайт «Комсомольской правды». Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве России убеждены, что подобный шантаж нацелен на то, чтобы ограничить взаимодействие РФ с зарубежными партнерами, что несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса. Помимо этого, Россия предложила США до сентября сократить число дипломатов на территории РФ.

Комментируя это решение МИД РФ, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов отметил, что принятые меры являются ограниченными и носят символический характер, давая понять США, что их действия не останутся без соответствующего ответа. По его словам, в случае если Вашингтон не вернется к цивилизованному диалогу, принятые РФ меры «будут продолжены в более основательном ключе», сообщает RT. Бакланов подчеркнул, что у России существует целый ряд рычагов давления, которые будут последовательно задействованы.

Ранее, в четверг, 25 июля, сенат США одобрил закон о санкциях в отношении России.

Президент России Владимир Путин назвал закон о санкциях хамством, на которое Москва рано или поздно ответит. По мнению Путина, закон о санкциях - проявление русофобии и результат борьбы главы Белого дома Дональда Трампа с его политическими оппонентами внутри США.