Принятие новых антироссийских санкций — не что иное, как объявление политической войны. Об это заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Дружно поддержав новые санкции, сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политической войны. Теряющая разум сверхдержава», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Дружно поддержав новые санкции, сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политич.войны. Теряющая разум сверхдержава — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июля 2017 г.

При этом Пушков отметил, что действия США направлены не только против России, но и против Евросоюза.

«В ЕС не должны заблуждаться: принимая санкции без учета протестов Брюсселя, США действуют и против России, и против Европы. Уверены — сойдет с рук», — написал политик.

В ЕС не должны заблуждаться: принимая санкции без учета протестов Брюсселя, США действуют и пр.России, и пр.Европы. Уверены - сойдет с рук. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июля 2017 г.

МИД РФ принял ряд ответных мер на закон США о введении новых санкций в отношении России. В пятницу российское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также американской стороне предлагается уменьшить число своих дипломатов в РФ до 455 человек до 1 сентября.