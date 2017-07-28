Жительница подмосковных Мытищ Татьяна Карпухина, обратившейся во время «прямой линии» к президенту России Владимиру Путину с просьбой о скорейшем переселении из ветхого дома, вскоре получит новую квартиру. Об этом говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области в пятницу, 28 июля.

В ведомстве заявили, что многоквартирный жилой дом №19 по улице Селезнева в Мытищах пока не признан аварийным, но имеет высокую степень износа, поэтому должен быть снесен. Здание уже включили в муниципальную программу расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2018–2020 годы.

Расселять жильцов планируют в новый дом, который инвестор обещает сдать в 2019–2020 годах.

При этом Татьяна Карпухина получит квартиру уже сейчас. Министерству удалось договориться с инвестором, чтобы женщине в первоочередном порядке выдали жилплощадь в построенном доме. Однокомнатную квартиру передадут на баланс муниципалитета, посте чего с женщиной заключат договор соцнайма.