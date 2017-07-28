Фотографии краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая, по сообщениям СМИ, потратила $2 млн на свадьбу дочери, появились в сети в закрытых Telegram-каналах.

Снимки косвенно подтверждают ее возможную связь с криминальным миром. Один из них оказался в распоряжении «Известий». Еще один опубликовал портал «Прайм Крайм».

На фото Хахалева находится в одной компании с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо (справа вверху).

Ранее известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» в беседе с блогером Олегом Лурье обсудил возможные связи судьи Елены Хахалевой с криминальным миром. Лурье заявил, что на сайте так называемого Музея криминального мира есть видеозапись с допросом Бухникашвили. Видео было записано в 1997 году. На записи мужчина представляется и рассказывает, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева. При этом Пецо не уточнил, кем работает женщина. Видеозапись опубликовал «Блокнот.Краснодар».

О сумме, потраченной судьей Хахалевой на свадьбу дочери Софьи, написал в соцсети адвокат Сергей Жорин. Он утверждает, что на торжестве выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Свои подсчеты он обосновал средними гонорарами артистов. Сама Хахалева заявила, что свадьбу оплатил отец дочери, с которым она находится в разводе. Сообщения в СМИ, по ее словам, стали вмешательством в частную жизнь и неприкрытым давлением.

Елена Хахалева занимает должность председателя судебной коллегии по рассмотрению административных дел краевого суда, в частности, разбирает земельные споры фермеров. Согласно данным на сайте суда, в прошлом году ее доход составил 2,64 млн рублей.

Как ранее сообщали «Известия», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле проявили внимание к скандалу вокруг «многомиллионной» свадьбы дочери кубанской судьи, однако оценку ситуации должны осуществлять проверяющие органы. О намерении организовать подобную проверку уже заявил представитель краснодарского отделения ОНФ.