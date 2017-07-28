Скандал развернулся вокруг трона правителя Семи Королевств, который был установлен в городском парке в Благовещенске. Два кузнеца, которые принимали участие в его создании, заявили журналистам о том, что с ними не рассчитались за работу.

В Ассоциации ремесленников Амурской области, в свою очередь, объяснили это тем, что кузнецы украли с базы большое количество цветного металла. Кроме того, по словам руководителя ассоциации и автора проекта Вадима Николаева, кузнецы постоянно употребляли спиртное и наркотики, сообщает ИА «Амур.инфо».

Как писали «Известия», трон из «Игры престолов» установили в начале июля. Над царским креслом работали три месяца. На него ушло 420 кг металла и 387 мечей. Авторы трона собирали документы, чтобы их работа попала в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку кресло сделано из настоящего металла, а не из пластика, как в самом сериале.