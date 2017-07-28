Молодой человек, путешествующий автостопом, был ограблен на трассе «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставрополья тремя незнакомцами, которые согласились его подвезти.

Как установили сотрудники полиции, в дороге молодые люди узнали, что у туриста при себе есть денежные средства. Один из пассажиров машины с применением насилия отобрал у молодого человека деньги. Как сообщает NewsTracker, сразу после этого подозреваемые высадили потерпевшего на трассе и скрылись.

Молодой человек обратился в отделение полиции. Сотрудники ведомства опросили свидетелей, отсмотрели камеры видеонаблюдения на заправках и задержали подозреваемых. Сейчас на них заведено уголовное дело по факту грабежа. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.