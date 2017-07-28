Не менее 54 человек пострадали в результате аварии пригородного поезда в Барселоне. Об этом сообщила мэр города Ада Калоу.

Инцидент произошел утром в пятницу на железнодорожной станции «Французский вокзал».

Ранее сообщалось о 48 пострадавших.

«Конечная цифра — 54 пострадавших, большинство [ранены] не тяжело. Это была очень серьезная авария, и, к счастью, никаких серьезных жертв, кроме одного человека. Он находится в тяжелом состоянии», — цитирует Колау издание La Vanguardia.

При этом мэр отметила, что все экстренные службы сработали очень оперативно.

«Все прибыли очень быстро и скоординировали усилия для того, чтобы наилучшим образом оказать помощь пострадавшим, успокоить и взять ситуацию под контроль», — сказала мэр.

Пригородный поезд, следовавший из Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался в оградительную платформу. По предварительной версии, машинист не успел затормозить.

В настоящий момент вокзал работает в штатном режиме. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Российское посольство в Испании выяснило, что среди пострадавших россиян нет.