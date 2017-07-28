Создание предвыборного штаба Владимира Путина на повестке дня пока не стоит.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это гипотетические рассуждения. Пока никаких штабов нет, до создания штабов далеко, до избирательной кампании далеко. Пока это не стоит на повестке дня, поэтому это не что иное, как исключительно гипотетические, ни на чем не основанные рассуждения», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что избирательный штаб Путина может возглавить глава кремлевской администрации Антон Вайно.