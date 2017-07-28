В Новокузнецке осуждены участники преступной группировки, которые оформили кредиты на 1,3 млрд рублей в банке ВТБ24 на фиктивные компании. В деле насчитывается 78 эпизодов. Мошенничества организовала начальник отдела в допофисе «Новокузнецкий» Сибирского филиала ВТБ24 Олеся Чередниченко, в данный момент она находится в Голландии. Ей помогал супруг Константин Чередниченко, который руководил группировкой.

Кредиты на суммы от 10 до 25 млн рублей оформлялись с помощью поддельных документов на подставных лиц. Подозреваемые тратили деньги на дорогие автомобили, недвижимость, ювелирные украшения, путешествия, сообщает Сибирское агентство новостей.

Константин Чередниченко получил 12 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб., злоумышленники – от 7 до 10,5 лет колонии со штрафами от 400 до 800 тыс. руб.