В Благовещенске в августе начнется набор детей в первую школу русского балета, открытую в этом регионе. На Дальнем Востоке подобная существует только в Якутске.

Всего планируется набрать около 300 детей. Обучение будут проводить специалисты, приехавшие в Благовещенск из Центральной России. Кто-то из них будет работать на постоянной основе, кто-то будет приезжать на мастер-классы — уже заключены договоренности с несколькими специализированными учебными заведениями.

Предполагается, что амурские воспитанники смогут продолжить обучение на бюджетных местах в Пермском, Саратовском и Якутском балетных колледжах. А потом получить дипломы о среднем специальном образовании, передает ИА «Амур.инфо».