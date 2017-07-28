СК возбудил уголовное дело на воспитателя детского оздоровительного лагеря «Салют» в Рузском районе Московской области по подозрению в педофилии. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, подозреваемый ночью 25 июля, находясь на территории лагеря, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух воспитанников 2005 года рождения, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый заключен под стражу. Известно, что он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении двух лиц», расследование продолжается.