29 июля исполняется 200 лет со дня рождения великого русского художника Ивана Константиновича Айвазовского. Были, есть и будут периоды, когда интерес к нему падает, а потом вновь, как волны на его полотнах, поднимается. Но, без всякого сомнения, Айвазовский востребован всегда. В чем феномен его популярности?

Он родился в 1817 году, а умер в 1900-м, захватив весь XIX век. Устроил более 120 выставок своих картин в Петербурге, Москве, Одессе, Киеве, Харькове, Феодосии и огромное количество экспозиций за рубежом. Был награжден абсолютно всеми орденами Российской империи.

Современники ставили ему в вину погоню за наградами. Но это не так. Награды сами находили его. С юности он был обласкан русским двором, тремя императорами... Николай I однажды сказал: «Всё написанное Айвазовским будет мной куплено». Однако в новой эпохе места художнику не нашлось. После смерти Айвазовского прошло столетие, и только в XXI веке начался мощный всплеск интереса к его творчеству.

Третьяковская галерея принялась отмечать юбилей Айвазовского ровно за год до 200-летия, открыв выставку его полотен в здании на Крымском Валу. Интерес к ней был просто грандиозным. Люди приходили с желанием погрузиться в мир, созданный живописцем. Их привлекали неистовство штормов, завораживающая красота спокойных марин, ночные пейзажи.

В экспозицию вошло более сотни работ из 17 музеев и из частных коллекций. Но это — капля в море Айвазовского. Художник сам назвал количество написанных им полотен: их более 6 тыс. Одно из самых выдающихся творений — «Волна» из Русского музея. Стоя перед ним, зритель будто оказывается внутри пучины, так что возможности и талант Айвазовского сравнимы с 3D-технологиями сегодняшнего дня.

В картинах, где нет грандиозных волн, а есть пространственная протяженность, ему всегда важно было определить линию горизонта. В нее он вкладывал особый смысл. Нам всегда хочется дойти до этой линии, понять, что там сокрыто. Поэтому художник серьезно размышлял над тем, сколько будет в картине неба, воды или суши, как они соотнесутся друг с другом.

Айвазовского прежде всего знают как мариниста. Он был художником Главного морского штаба и первым из живописцев, которому власть официально разрешила заниматься прославлением русского флота. У него было право носить мундир. Правда, надевал он его не часто, но в конце жизни написал автопортрет (находится в галерее Феодосии) в адмиральском мундире: дослужился до высших чинов.

Кроме моря Айвазовский писал еще и портреты, сухопутные и городские пейзажи. Широк и разнообразен массив его сюжетов. Но особенно выделяется группа произведений с общей темой — тайна миротворения, мироздания. Айвазовскому было всего 23 года, когда он, приехав в Италию, написал картину «Хаос. Сотворение мира». Это полотно сразу принесло ему известность. О русском художнике заговорили. Папа римский Григорий XVI пожелал приобрести полотно для коллекции Ватикана. Айвазовский, как прозорливый менеджер, картину папе подарил.

На протяжении многих десятилетий полотно находилось в библиотеке Ватиканского дворца. В 1905 году его передали в музей, расположенный в монастыре ордена мхитаристов на острове Святого Лазаря под Венецией. Здесь воспитывался и служил старший брат Айвазовского Габриэл. Между братьями была сильная духовная связь.

« Хаос...» — не единственное полотно Айвазовского с таким сюжетом. Картины, объединенные этой темой, Айвазовский называл по-разному: «Мироздание», «Миротворение», «Сотворение мира». Некоторые находятся в музее в Феодосии, местонахождение других мы не знаем. Возможно, где-нибудь они еще всплывут. То, что эта тема прошла через всю жизнь художника, видится очень важным для понимания серьезности его искусства. Не просто внешней привлекательности, а глубины и значимости тем, к которым он обращался.

В коллекции Русского музея есть полотно, написанное в 1864 году. Вселенную, огонь, воду на ней создает Высший разум. Наверное, когда Айвазовский работал над картиной, он сам ощущал себя творцом, запечатлевающим тайну мироздания на холсте...

Автор — доктор искусствоведения, заведующая отделом живописи конца XIX — начала XX века Государственной Третьяковской галереи

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