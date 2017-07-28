В Кремле не получали заявления от главы Чечни Рамзана Кадырова о намерении уйти в отставку ради защиты мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что подобное заявление «вряд ли следует расценивать как какое-то заявление о смене работы».

«Это скорей демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на свои религиозные обряды и т.д. В данном случае мы знаем, что Кадыров является мусульманином, поэтому здесь не нужно прямолинейно всё это воспринимать», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Накануне глава ЧР заявил, что готов оставить свой пост, чтобы посвятить свою жизнь охране мусульманской святыни.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — написал Кадыров своем канале в Telegram.