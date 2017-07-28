28 июля в 10:00 в Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ. Сам праздник пройдет в городе 30 июля.

Репетиция мероприятия прошла в акватории Невы. Боевые суда, для которых река оказалась слишком мала, выстроились у берегов Кронштадта в Финском заливе. Несколько тысяч жителей и гостей Северной столицы смогли понаблюдать за проходом кораблей, сообщает ИА «Невские новости».

Кроме того, в воздух поднялась морская авиация, а по набережной торжественно промаршировали офицеры и курсанты. Для генеральной репетиции в городе развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Сейчас проезд автомобилистов там невозможен. Им предлагается проехать по центральному участку Западного скоростного диаметра — его на время разведение переправ сделали бесплатным. Также водителям предлагается воспользоваться общественным транспортом.