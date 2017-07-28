Сеть барбершопов во Владивостоке первой в стране начала принимать криптовалюту в качестве оплаты за услуги в своей сфере. Накануне таким образом с салоном рассчитался первый клиент. Руководители сети объяснили свое решение тем, что в последнее время криптовалюты получили большое развитие.

Стоит отметить, что официально стрижка была оформлена как подарок клиенту, поскольку на территории России расчеты возможны только в рублях. Услуга стоила 0.00659651 BTC. В пересчете на российскую валюту это составляет 1 тыс. рублей.

Между тем, как отмечает ИА PrimaMedia, статус криптовалюты не определен законодательно, поэтому не ясно, нарушает ли такой способ оплаты закон. В частности, непонятно, каким образом заведение будет рассчитываться с налоговыми органами.

В Налоговой инспекции по Приморскому краю пока не смогли прокомментировать эту информацию.