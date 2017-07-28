В Москве побывал автор «Пятого элемента» и «Леона» Люк Бессон. Культовый режиссер представил свой новый фильм «Валериан и город тысячи планет», над которым работал семь лет.

На этот раз у Бессона была не одна муза, а сразу три: актриса Кара Делевинь, певица Рианна и русская супермодель Саша Лусс. Как пошутил на встрече с журналистами Бессон, ему отлично удается открывать миру талантливых актрис, в том числе с российскими корнями, и он надеется, что Саша (девушка сидела рядом с режиссером) войдет в их число.

— Я беру людей в свои проекты за талант, а не за штамп о гражданстве в паспорте, — сказал Бессон. — В России множество талантливых актеров, здесь сильная школа. Для фильма я искал людей красивых, но странных.

Накануне вечером Бессон, представляя картину на премьере, обмолвился, что свой следующий фильм собирается снимать в России. Разумеется, его засыпали вопросами насчет деталей сотрудничества с российскими актерами и режиссерами, но гость открывать секреты отказался.

— Странно, что журналисты об этом вообще узнали, — заметил он. — Я пока не собирался это афишировать. Как только будет что сказать, вы узнаете первыми.

Зато Люк Бессон подробно рассказал, как работал над картиной «Валериан и город тысячи планет». Действие происходит на гигантской межгалактической станции, где живут представители всех известных во вселенной рас. В том числе и человеческой.

01_валериан Люк Бессон и российская топ-модель и актриса Саша Лусс, сыгравшая в картине небольшую роль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 02_валериан Презентация прошла в одном из лучших залов столицы — «Барвиха Luxury Village». На фото: актер Вячеслав Манучаров пред премьерой фильма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 04_валериан «Валериан и город тысячи планет» — самый масштабный и дорогой проект в истории французского кино. На фото: актриса Анна Котова-Дерябина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 05_валериан В основу сюжета киноленты легла серия комиксов французского писателя Пьера Кристена и иллюстратора Жан-Клода Мезье. На фото: актриса Светлана Камынина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 06_валериан Актрисы Марьяна Спивак (слева) и Екатерина Кузнецова перед премьерой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 07_валериан Люк Бессон пред показом сообщил, что планирует начать съемки своего следующего проекта в России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 08_валериан Российская топ-модель, актриса Саша Лусс (слева) и французский режиссер Люк Бессон (второй слева) на премьере фильма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 09_валериан В широкий прокат фильм выйдет 10 августа. На фото: Саша Лусс и Люк Бессон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Я обратился в разные студии дизайна с просьбой создать для меня концепт планеты Мюль и инопланетян, — поделился Бессон. — И получил 2 тыс. работ, из которых выбрал 19, и еще потом три года мы с художниками все доделывали.

По словам режиссера, планета Мюль — образ рая, а ее обитатели — раса перлов — жили в идеальном мире добра, любви и единения с Океаном, не знали горя и войн, но в один черный день их планета прекратила свое существование. Горстка выживших прилетает на межгалактическую станцию, чтобы добыть некий артефакт, способный возродить их рай. Помогают им в этом суперагенты Валериан (Дэйв ДеХаан) и Лорэлин (Кара Делевинь).

Отвечая на вопрос корреспондента «Известий», Люк Бессон пояснил, что его фильм — отражение реальных проблем, беспокоящих сегодня мировое сообщество.

— Человечество идет по пути прогресса, развиваются науки, но разве мы становимся лучше? Люди продолжают воевать друг с другом. Мы осваиваем космос, можем полететь на Марс, но всё еще ведем войны из-за разных религий, цвета кожи, политических взглядов... В этом мы ничем не отличаемся от первобытных людей. А ведь можно жить, как раса планеты Мюль — в гармонии и любви. К этому мы должны прийти, иначе всё кончится плохо, — предостерег Люк Бессон.

В российский прокат картина «Валериан и город тысячи планет» выйдет 10 августа.