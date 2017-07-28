Россиян в числе пострадавших в ЧП с пассажирским поездом в Барселоне нет. Об этом сообщило посольство РФ в микроблоге в соцсети Twitter.

«По имеющимся у посольства данным, погибших и раненых российских граждан среди пострадавших при экстренном торможении поезда в Барселоне нет», — сказано в сообщении ведомства.

По имеющимся у Посольства данным, погибших и раненых российских граждан среди пострадавших при аварийной остановке поезда в Барселоне нет pic.twitter.com/m2T0cvgMgo — Посольство в Испании (@EmbajadaRusaRu) 28 июля 2017 г.

28 июля в 08:00 по местному времени на железнодорожной станции «Французский вокзал» пригородный поезд врезался в платформу. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 48 человек, 18 из них были госпитализированы.