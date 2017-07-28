Центробанк объявил о полной утрате капитала банком «Югра», который был лишен лицензии 28 июля. К такому выводу пришла временная администрация банка в ходе проверок финансового положения кредитной организации.

«В «Югре» выявлены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения банка. Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении регулятора.

Функции временной администрации исполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ отмечает, что «Югра» привлекала средства вкладчиков и размещала их в активы неудовлетворительного качества, не создавая при этом резервов на возможные потери.

Экс-председатель «Югры» Дмитрий Шиляев заявил, что к потере капитала привели действия временной администрации.

«Они создали «дыру» в бюджете банка, и это стало формальными основаниями для отзыва лицензии. Мы продолжим отстаивать репутацию банка», — сказал Шиляев.