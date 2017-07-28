На Сахалине может быть установлен новый мировой рекорд. Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин планирует пересечь весь остров за 15–20 дней. Его маршрут начнется на мысе Елизаветы, а завершится на мысе Крильон. Его протяженность составит 1 тыс. км.

Именно Сахалин для супермарафона предложил Ерохину известный путешественник Федор Конюхов. Он обратил внимание на географическое положение острова, который имеет протяженность с севера на юг, сообщает ИА SakhalinMedia.

Старт намечен на 1 августа. С собой у спортсмена будет минимум груза — ракетница от медведей, фальшфейер, вода и одежда на случай дождя. В день он планирует преодолевать по автомобильной трассе от 50 до 100 км, а по труднодоступной местности — от 5 до 20 км.

Предполагается, что в день Ерохин будет терять не менее 1 кг веса. Поэтому он заранее набрал 97 кг, а после марафона будет весить 85–87 кг.