Новый мировой рекорд может быть установлен на Сахалине
На Сахалине может быть установлен новый мировой рекорд. Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин планирует пересечь весь остров за 15–20 дней. Его маршрут начнется на мысе Елизаветы, а завершится на мысе Крильон. Его протяженность составит 1 тыс. км.
Именно Сахалин для супермарафона предложил Ерохину известный путешественник Федор Конюхов. Он обратил внимание на географическое положение острова, который имеет протяженность с севера на юг, сообщает ИА SakhalinMedia.
Старт намечен на 1 августа. С собой у спортсмена будет минимум груза — ракетница от медведей, фальшфейер, вода и одежда на случай дождя. В день он планирует преодолевать по автомобильной трассе от 50 до 100 км, а по труднодоступной местности — от 5 до 20 км.
Предполагается, что в день Ерохин будет терять не менее 1 кг веса. Поэтому он заранее набрал 97 кг, а после марафона будет весить 85–87 кг.