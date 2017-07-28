Приговор москвичу, пытавшемуся незаконно вывезти танк Т-34 в Казахстан, Челябинский областной суд оставил без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

Защита жителя Москвы Игоря Франчика требовала оправдать своего подзащитного, оспаривая признак культурной ценности изъятого танка.

Москвич летом 2015 года пытался переправить танк Т-34 1945 года выпуска через российско-казахстанскую границу в железнодорожном составе. По документам, выданным Минкультуры РФ, боевая машина является культурной ценностью государства. Хозяин не стал запрашивать разрешение на вывоз танка за пределы страны, поскольку не хотел платить пошлину, сообщает ИА «Ура.ру». Танк он приобрел у гражданина Латвии за €20 тыс., а продать в Казахстане его собирался за €230 тыс.

В марте 2017 года москвича признали виновным по статье «Покушение на контрабанду культурных ценностей» и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.