Нужны ли базовые школьные учебники или нет? С подачи министра образования Ольги Васильевой эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российском обществе. Ответ не прост. Потому что зачастую разнообразие школьных образовательных программ — разумеется, прошедших проверку Минобразования, — воспринимается как благо, как свидетельство многообразия окружающего мира. По умолчанию делается вывод, что всегда можно выбрать такую программу, которая поможет конкретному молодому человеку, вступающему во взрослую жизнь, найти в ней свое место. Но практика доказала ошибочность этого вывода.

По многим соцопросам современный работодатель не очень доволен качеством обучения выпускников вузов. Треть из них просто не может найти работу в течение трех лет после получения диплома. Или вообще занимается совсем не тем, чему их учили. Недовольны и родители, которые вообще считают, что в советское время преподавали лучше. Но они путают причину со следствием. Просто в советские времена неохотно ставили двойки и отчисляли из школы, а выпускников вузов трудоустраивало государство. Сейчас этого нет.

Сегодня школьник и студент должен готовиться к тому, что, выйдя на рынок труда, он столкнется с конкуренцией, иногда очень жесткой. В таких условиях многообразие школьных программ может лишь ухудшить ситуацию, ибо никакой учебник нельзя написать надолго — слишком быстро устаревают знания. Конечно, это не относится к базовым: сколько учебников по географии ни создай, Волга всё равно будет впадать в Каспийское море, а не, допустим, в Аральское.

Президент Владимир Путин во время последней «прямой линии» рассказывал об учебнике географии, который создавался в 1990‑е годы и по которому до сих пор учатся школьники. В нем приведены данные по развитию сельского хозяйства. Сегодня эта отрасль российской экономики растет темпами примерно в три процента ежегодно. А в учебнике написано, что сельское хозяйство у нас деградирует. Но ведь это может повлиять на профессиональный выбор ученика — захочет ли он связать свою жизнь с отраслью, приходящей в упадок? А теперь представим, что информация, содержащаяся в базовом учебнике по географии, была бы своевременно дополнена педагогом. Совсем другое дело, не так ли?

Всё разнообразие линеек школьных учебников легко понять, если полагать, что задача школы сравнима с задачей продуктового супермаркета — ни один покупатель не должен уйти с пустыми руками. Но образование — не покупка. Это совместная работа учителя (или педагогического коллектива) и ученика, и состоит она из собственно обучения и воспитания. И воспитание должно быть поставлено на первое место. Почему — догадаться нетрудно.

Жизнь меняется с такой скоростью, что идти в ногу со временем совсем непросто. Какой мы хотим видеть молодежь, в руках которой завтра-послезавтра окажется будущее России? Культурной и образованной, желающей постигать новое и знающей как это делать, прежде всего. А еще самоотверженной, любящей Родину, стойкой и мужественной, как деды и отцы, сострадательной, как бабушки и матери, целеустремленной и гордой.

Эти качества не свойственны человеку от природы. Нет генов, отвечающих за патриотизм или любовь к людям. Эти качества воспитываются семьей и школой, СМИ и интернетом, книгами и фильмами — всем, что окружает ребенка и подростка. Стало быть, если целью воспитания является формирование личности, обладающей вышеперечисленными качествами, то роль Учителя, Наставника возрастает многократно.

Люди, умеющие творить, счастливее прочих. Научить учиться, пробудить желание создавать — задача масштабная, но, если ее решить, мы получим уникальное поколение. Так, может, надо сдаться очевидному и не пытаться поймать весь ветер знаний сачком учебников?

Пусть будут базовые учебники и грамотные учителя, являющиеся авторитетом и умеющие рассказать куда больше того, что заключено в этих пособиях. Вот где простор для педагогической инициативы и благодатная нива для ученых.

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