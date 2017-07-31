Экспорт сельхозтехники из России в первом полугодии 2017 года увеличился в полтора раза до 4,1 млрд рублей, сообщил «Известиям» президент российской отраслевой ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Информацию подтвердили и в Минпромторге — экспорт вырос благодаря механизмам господдержки, а также выгодному курсу рубля. Аграрный бизнес за рубежом проявляет интерес ко всем ключевым позициям сельхозтехники, производимой в России: в Китае востребованы агромашины для кормозаготовки, в Канаде — энергонасыщенные тракторы, рассказали в «Росспецмаше». Новыми рынками для российской техники в перспективе могут выступить Южная Америка, Северная Африка и Ближний Восток, считают эксперты.

По данным ассоциации, экспорт уборочной техники вырос на 10,3% — до 1040 единиц, сельскохозяйственных тракторов – в 2,2 раза до 178, техники для послеуборочной обработки урожая — на 63% до 194, посевной техники — в 7 раз до 407, почвообрабатывающей техники — на 17,5% до 430.

Среди основных импортеров российской сельхозтехники в первом полугодии — страны СНГ, Европы, Китай, Канада и Иран. Например, в Китай Россия поставила техники на 181 млн рублей — тогда как в первом полугодии 2016 года поставок туда не было.

— Экспорт сельхозмашин в Узбекистан вырос в 5,1 раза, в Болгарию и Словакию — в 4,5 раза, в Иран — в 2 раза, в Венгрию — на 72%, в Молдавию — на 66%, на Украину — на 64%, в Нидерланды — на 37%, в Казахстан — на 34%, — рассказал Константин Бабкин.

Среди перспективных зарубежных рынков сбыта российских сельхозмашин можно выделить Южную Америку, в частности Парагвай, где аграрии готовы приобретать технику для кормозаготовки и зерноуборочные комбайны, а также ЮАР, указали в ассоциации.

— Действительно, в первом полугодии 2017 года мы наблюдаем рост экспорта российского сельскохозяйственного машиностроения по сравнению с предыдущим годом. Рост объемов составил порядка 40–47%, — заявили «Известиям» в Минпромторге.

В последующие периоды планируется планомерное его увеличение, добавили в министерстве.

Рост экспорта связан с тем, что в России появились совершенно новые, уникальные разработки, а качество российских агромашин вышло на новый уровень, добавили в Минпромторге.

В Минэкономразвития рост объяснили «в том числе запущенными механизмами государственной поддержки экспорта несырьевой продукции, а также девальвацией рубля». Меры господдержки, в частности, предусматривают возврат производителям части затрат и программы субсидирования процентной ставки по экспортным кредитам «Росэксимбанка» и Внешэкономбанка.

— Реализация этих мер также планируется в 2018 году. Кроме того, в ближайшее время будет запущена программа субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками, — заявила «Известиям» помощник министра экономического развития Елена Лашкина.

В перспективе объемы экспорта могут вырасти еще в несколько раз, но при условии изменения государственной политики на внутреннем рынке, считает директор SBS Consulting Олег Сутырин.

— Речь идет о таких мерах, как снижение налоговой нагрузки и возможность получения оборотного финансирования по ставкам, сопоставимым с зарубежными производителями, — подчеркнул эксперт.

Новыми, перспективными рынками для российской техники могут выступать Северная Африка и Ближний Восток, резюмировал он.

— Сейчас основные страны, куда продается российская техника, — те, в которых сельскохозяйственное производство базируется на обработке больших пространств относительно малым количеством тяжелой техники, — отметил эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Ослабление российской валюты делает импорт техники из нашей страны более доступным для стран СНГ, чем поставки из других стран, добавил Алексей Калачев.

Сейчас география поставок российской техники охватывает более чем 50 стран. Согласно утвержденной правительством стратегии развития сельхозмашиностроения до 2030 года, к 2025 году экспорт должен составить 50% от поставок на внутренний рынок. Это позволит загрузить мощности предприятий до 80–90%.